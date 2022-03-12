Доброго времени суток.

Необходимо сделать 3D модель медведя в движении и подготовить к лазерной резки на cnc. Как в примере. Порезанного так сказать на пласты. Пример так же прикрепил. Должна быть возможность достать каждый пласт как отдельный объект или разбить по разным файлам и пронумеровать.