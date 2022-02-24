3d моделлер

Высшее художественное образование (Строгановка). Имею опыт работы на позиции дизайнера и скульптора в различных компаниях занимающихся созданием предметов интерьера - Cluev, Applico. Опыт сотрудничества с ювелирными компаниями, по-этому хорошо знаком с технологиями производства ювелирных изделий. В основном делаю модели под 3д печать, а так же обработка 3д сканов.