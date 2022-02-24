3d моделлер
Высшее художественное образование (Строгановка). Имею опыт работы на позиции дизайнера и скульптора в различных компаниях занимающихся созданием предметов интерьера - Cluev, Applico. Опыт сотрудничества с ювелирными компаниями, по-этому хорошо знаком с технологиями производства ювелирных изделий. В основном делаю модели под 3д печать, а так же обработка 3д сканов.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Подвеска29 просмотров
- Кулон.24 просмотра
- Модель головы25 просмотров
- Кольцо с вставкой26 просмотров
- Модель серёг-трансформеров17 просмотров
- Фигура человека25 просмотров
- Подвеска15 просмотров
- Оправа для раковины наутилуса.18 просмотров
- Кольцо с вставкой25 просмотров
- Модель оловянного солдатика23 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
3 года назад
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