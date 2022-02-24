Jew_model

Сергей Jew_model

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
3d моделлер

Высшее художественное образование (Строгановка). Имею опыт работы на позиции дизайнера и скульптора в различных компаниях занимающихся созданием предметов интерьера - Cluev, Applico. Опыт сотрудничества с ювелирными компаниями, по-этому хорошо знаком с технологиями производства ювелирных изделий. В основном делаю модели под 3д печать, а так же обработка 3д сканов.

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Отзывы заказчиков

freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$80
10 баллов
3 года назад
3d модель йога
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