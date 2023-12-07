Верстка двух страниц

Для Олега + ще 1 сторінка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Необходимо сверстать две странички для нашего сайта.
Структура как на этих страницах, только отличаются стили.
https://www.optisigns.com/download
https://screencloud.com/os
Макеты предоставлю исполнителю.
Указывайте сроки, стоимость и телеграм для связи.
- Похожие заказы
- $30HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 дней назад
Необходимо сверстать лендинг Попадаем на него видим скрин 1. Жмем кнопку. Появляется скрин 2. Ракетка летит по косой траектории и значения увеличиваются от 0.00х до 10.5х. Далее открывается скрин 4. На кнопках ставим ...HTML-верстка10 заявокОткрыт15 дней назад
Нужно поправить страницу спасибоЗавершен15 дней назад
- $50
Сверстать макеты в чистую верстку. Адаптивно. Должно быть идеально на планшетах. Но не должно рушится на моб и деск. Работу в портфолио выкладывать нельзяHTML-верстка28 заявокОткрыт15 дней назад
- $160
Нужно сверстать 3 страницы. На выходе html+css. Предложить качественные ховеры, а также ту или иную возможную анимацию, например легкое постепенное изменение цвета фона на главной странице на первом экране или левитация зданий или зацикленное поочередное ...Закрыт9 дней назад
Сверстать страничку по примеру. Интересуют сроки и цены.HTML-верстка6 заявокОткрыт16 дней назад
Вёрстка сайта с FigmaHTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $50
Сверстать макеты в чистую верстку. Адаптивно. Должно быть идеально на планшетах. Но не должно рушится на моб и деск. Работу в портфолио выкладывать нельзяЗакрыт15 дней назад