Верстка двух страниц

HTML-версткаЗакрыт30 заявок192 просмотра
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Приветствую!

Необходимо сверстать две странички для нашего сайта.
Структура как на этих страницах, только отличаются стили.
https://www.optisigns.com/download
https://screencloud.com/os

Макеты предоставлю исполнителю.

Указывайте сроки, стоимость и телеграм для связи.

14 дней назад
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
CredoRevolution
22 годаБеларусь
10 месяцев в сервисе
Был
4 часа назад
13 дней назад
$50
30 дней
RUB
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