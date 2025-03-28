Зроблю якісно верстку сайту із сучасним адаптивом на будь-який пристрій! HTML CSS
Привіт! Я — початківиця у верстці сайтів, але вже знайшла своє покликання в цій справі.
Відповідально підходжу до кожного проєкту та роблю сайти максимально зручними й естетичними, орієнтуючись на ваші побажання та потреби.
Що пропоную:
Розробка сайтів за доступною ціною без шкоди для якості (поки що працюю над створенням портфоліо).
Гарантія на роботу: готова внести правки протягом 2 тижнів після здачі проєкту.
Дотримання дедлайнів та висока якість виконання.
Буду дуже вдячна за відгуки та рекомендації! Ваші проєкти — мій найкращий досвід.
Давайте створимо щось круте разом! 😊
Портфолио
- Covid Lendingнет просмотров
- IPHONE 14 PRO4 просмотра
- Hlegal багатосторінковий сайт1 просмотр
- Apertureнет просмотров
- Relvise1 просмотр
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $10
#2021