behappymashka

Марія behappymashka

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Зроблю якісно верстку сайту із сучасним адаптивом на будь-який пристрій! HTML CSS

Привіт! Я — початківиця у верстці сайтів, але вже знайшла своє покликання в цій справі.
Відповідально підходжу до кожного проєкту та роблю сайти максимально зручними й естетичними, орієнтуючись на ваші побажання та потреби.

Що пропоную:

  • Розробка сайтів за доступною ціною без шкоди для якості (поки що працюю над створенням портфоліо).

  • Гарантія на роботу: готова внести правки протягом 2 тижнів після здачі проєкту.

  • Дотримання дедлайнів та висока якість виконання.

Буду дуже вдячна за відгуки та рекомендації! Ваші проєкти — мій найкращий досвід.
Давайте створимо щось круте разом! 😊

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $10
#2021