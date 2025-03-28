Зроблю якісно верстку сайту із сучасним адаптивом на будь-який пристрій! HTML CSS

Привіт! Я — початківиця у верстці сайтів, але вже знайшла своє покликання в цій справі.

Відповідально підходжу до кожного проєкту та роблю сайти максимально зручними й естетичними, орієнтуючись на ваші побажання та потреби.

Що пропоную:

Розробка сайтів за доступною ціною без шкоди для якості (поки що працюю над створенням портфоліо).

Гарантія на роботу : готова внести правки протягом 2 тижнів після здачі проєкту.

Дотримання дедлайнів та висока якість виконання.

Буду дуже вдячна за відгуки та рекомендації! Ваші проєкти — мій найкращий досвід.

Давайте створимо щось круте разом! 😊