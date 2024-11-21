Адаптивний сайт із мобайл-фест підходом https://behappymashka.github.io/Aperture/

Розробила сайт з адаптивною версткою, де пріоритетом було створення зручного інтерфейсу для мобільних пристроїв (mobile-first підхід). Макет був наданий лише для ноутбука, тож адаптація під інші розміри екранів виконана у моєму баченні.

Особливості проєкту:

Якісні анімації та плавні переходи, які не лише додають візуальної привабливості, а й покращують користувацький досвід.

Оптимізація для різних пристроїв: сайт виглядає чудово як на мобільних, так і на планшетах та ноутбуках.

Чистий код: структура сайту легко зрозуміла та підтримувана.

Бургер-меню, реалізоване за моїм власним баченням, для зручного навігаційного досвіду на мобільних пристроях.

Цей проєкт — приклад ретельного підходу до деталей і готовності працювати із завданнями різної складності.