IPHONE 14 PRO

https://behappymashka.github.io/Iphone/

Створила адаптивний сайт з використанням сучасних технологій: HTML5, SCSS та JavaScript. Реалізувала інтерактивне меню-бургер із функцією блокування прокрутки сторінки під час його відкриття, що покращує користувацький досвід. Забезпечила адаптивність сайту на різних пристроях завдяки використанню Flexbox для верстки та структуризації стилів через SCSS. Провела перевірку сайту через Lighthouse, оптимізувавши продуктивність, доступність та SEO (підтверджено скриншотами). Крім того, код структуровано для зручного подальшого масштабування та підтримки.