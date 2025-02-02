Covid Lending

https://behappymashka.github.io/COVID/

Cамостійно розробляла адаптивну верстку з мобільним підходом, використовуючи препроцесор SCSS та змінні для зручності і гнучкості стилів. У проекті застосовані анімації за допомогою JavaScript для покращення взаємодії з користувачем. Я реалізувала бургер-меню, яке працює на всіх пристроях, та активно працювала над оптимізацією сайту для швидкості завантаження і зручності користування. Моя робота включає в себе впровадження сучасних технологій і фокус на безперешкодному досвіді для користувачів