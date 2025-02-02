Covid Lending

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3 месяца назад
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https://behappymashka.github.io/COVID/
Cамостійно розробляла адаптивну верстку з мобільним підходом, використовуючи препроцесор SCSS та змінні для зручності і гнучкості стилів. У проекті застосовані анімації за допомогою JavaScript для покращення взаємодії з користувачем. Я реалізувала бургер-меню, яке працює на всіх пристроях, та активно працювала над оптимізацією сайту для швидкості завантаження і зручності користування. Моя робота включає в себе впровадження сучасних технологій і фокус на безперешкодному досвіді для користувачів