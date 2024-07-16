Основное:
- Только качественно в срок – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом,
- БЭМ, CSS3, SCSS, HTML5, JQuery .
- Адаптив, отзывчивость, резина, SEO оптимизация.
Гарантия на верстку! В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Ответственность:
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Всегда на связи
Связь:
Веду связь только в чате этого сайта.
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная (так же с упором на мобилки), только чистый и понятный код, SEO оптимизация,
JQuery анимация сайтов, верстка шаблонов, создание веб сайтов разной сложности.
Почему стоит обратиться ко мне?
✅ Я помогу вам превратить ваш дизайн в высококачественный, быстрый, оптимизированный и семантически отзывчивый веб-сайт или лендинг страницу в срок⏰.
✅ ЭКОНОМЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ❗ Сэкономьте время и деньги💰, позволив мне адаптиновать ваш дизайн для ПК в готовые версии сайта под мобильные и планшетные устройства.
✅ При разработке сайтов я использую самые современные технологии. Сделаю все быстро по дизайну. В результате получите оптимизированный и быстрий продукт.
✅ Внимание к деталям: У меня острый глаз на детали и стремление к точности.
✅ Большой опыт: Имея опыт в области веб-разработки, я отточил свои навыки и знания для создания высококачественных, профессиональных веб-сайтов, которые отвечают требованиям клиентов и превосходят их ожидания.
Портфолио
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