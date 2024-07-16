Верстка КРОССБРАУЗЕРНАЯ, ВАЛИДНАЯ, АДАПТИВНАЯ. ТОЛЬКО ЧИСТЫЙ И ПОНЯТНЫЙ КОД.

Основное:

- Только качественно в срок – вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом,

- БЭМ, CSS3, SCSS, HTML5, JQuery .

- Адаптив, отзывчивость, резина, SEO оптимизация.



Гарантия на верстку! В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!



Ответственность:

- Всегда довожу дело до конца

- Не нарушаю сроков

- Всегда на связи



Связь:

Веду связь только в чате этого сайта.



Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная (так же с упором на мобилки), только чистый и понятный код, SEO оптимизация,

JQuery анимация сайтов, верстка шаблонов, создание веб сайтов разной сложности.

Почему стоит обратиться ко мне?