Тільки якісно, доступно і в строк - верстка сайтів з чистим кросбраузерним і валідним кодом. БЕМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистий JavaScript.

Моя мета – надати якісну послугу на ринку!

Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність.

Технології:

HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, БЕМ, Flexbox, Grid, Animations, Responsive adaptive, PHPMailer.

Переваги співпраці зі мною:

Економія коштів — за відсутності макетів під різні ширини екрану я розроблю адаптивну верстку на основі макету для ПК.

Надаю консультацію по макету та коду, гарантію на якісну верстку і можливість внесення будь-якої кількості правок.

Гарантія на верстку:

Протягом тижня після виконання замовлення я безкоштовно виправлю помилки, які були виявлені після передачі архіву з файлами.

До верстки входять:

Адаптив під будь-які екрани (responsive adaptive). Кросбраузерність (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari). Перевірка на доповнення контента. Моя верстка не зламається при заміні зображень чи тексту. Анімація CSS3 та JavaScript в разі потреби. Чистий та зрозумілий код написаний за методологією БЕМ + коментарі в разі необхідності. Оптимізація завантаження сайту.

Від Вас — готовий дизайн (Figma, PSD), технічне завдання (якщо його немає, то допоможу його створити).

Доводжу проект до повного затвердження. Допускається будь-яка кількість правок.

Не беру предоплату.

При необхідності надаю консультацію та поради щодо поведінки того чи іншого блоку, елементу сайту.

Ви можете запросити стан проекту в будь-який момент його розробки. В іншому випадку я сам буду звітувати Вам через якусь кількість виконаної роботи.

Процес роботи:

Оцінка вартості та часу на виконання роботи. Виконання якісної та надійної верстки. Оплата. Передача архіву з матеріалами проекту.

Відповідальність:

- готовий приступити вже

- завжди доводжу справу до кінця

- не беру предоплату

- завжди на зв'язку

Зв'язок:

Електронна адреса: [email protected]

Telegram: yurii_dano

Skype: Юрій Даньо

Viber: +380973525210

Портфоліо:

https://www.weblancer.net/users/yurii_dano/