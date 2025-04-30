Моя мета – надати якісну послугу на ринку!
Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність.
Технології:
HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, БЕМ, Flexbox, Grid, Animations, Responsive adaptive, PHPMailer.
Переваги співпраці зі мною:
Економія коштів — за відсутності макетів під різні ширини екрану я розроблю адаптивну верстку на основі макету для ПК.
Надаю консультацію по макету та коду, гарантію на якісну верстку і можливість внесення будь-якої кількості правок.
Гарантія на верстку:
Протягом тижня після виконання замовлення я безкоштовно виправлю помилки, які були виявлені після передачі архіву з файлами.
До верстки входять:
Адаптив під будь-які екрани (responsive adaptive).
Кросбраузерність (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari).
Перевірка на доповнення контента. Моя верстка не зламається при заміні зображень чи тексту.
Анімація CSS3 та JavaScript в разі потреби.
Чистий та зрозумілий код написаний за методологією БЕМ + коментарі в разі необхідності.
Оптимізація завантаження сайту.
Від Вас — готовий дизайн (Figma, PSD), технічне завдання (якщо його немає, то допоможу його створити).
Доводжу проект до повного затвердження. Допускається будь-яка кількість правок.
Не беру предоплату.
При необхідності надаю консультацію та поради щодо поведінки того чи іншого блоку, елементу сайту.
Ви можете запросити стан проекту в будь-який момент його розробки. В іншому випадку я сам буду звітувати Вам через якусь кількість виконаної роботи.
Процес роботи:
Оцінка вартості та часу на виконання роботи.
Виконання якісної та надійної верстки.
Оплата.
Передача архіву з матеріалами проекту.
Відповідальність:
- готовий приступити вже
- завжди доводжу справу до кінця
- не беру предоплату
- завжди на зв'язку
Зв'язок:
Електронна адреса: [email protected]
Telegram: yurii_dano
Skype: Юрій Даньо
Viber: +380973525210
Портфоліо:
Портфолио
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