yurii_dano

Юрій Даньо yurii_dano

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Тільки якісно, доступно і в строк - верстка сайтів з чистим кросбраузерним і валідним кодом. БЕМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистий JavaScript.

Моя мета – надати якісну послугу на ринку! 

Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність.

Технології:

HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, БЕМ, Flexbox, Grid, Animations, Responsive adaptive, PHPMailer.

Переваги співпраці зі мною:

  • Економія коштів — за відсутності макетів під різні ширини екрану я розроблю адаптивну верстку на основі макету для ПК.

  • Надаю консультацію по макету та коду, гарантію на якісну верстку і можливість внесення будь-якої кількості правок.

Гарантія на верстку:

Протягом тижня  після виконання замовлення я безкоштовно виправлю помилки, які були виявлені після передачі архіву з файлами.

До верстки входять:

  1. Адаптив під будь-які екрани (responsive adaptive).

  2. Кросбраузерність (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari).

  3. Перевірка на доповнення контента. Моя верстка не зламається  при заміні зображень чи тексту.

  4. Анімація CSS3 та JavaScript в разі потреби.

  5. Чистий та зрозумілий код написаний за методологією БЕМ + коментарі в разі необхідності.

  6. Оптимізація завантаження сайту.

  • Від  Вас — готовий дизайн (Figma, PSD), технічне завдання (якщо його немає, то допоможу його створити).

  • Доводжу проект до повного затвердження. Допускається будь-яка кількість правок.

  • Не беру предоплату.

  • При необхідності надаю консультацію та поради щодо поведінки того чи іншого блоку, елементу сайту.

  • Ви можете запросити стан проекту в будь-який момент його розробки. В іншому випадку я сам буду звітувати Вам через якусь кількість виконаної роботи.

Процес роботи:

  1. Оцінка вартості та часу на виконання роботи.

  2. Виконання якісної та надійної верстки.

  3. Оплата.

  4. Передача архіву з матеріалами проекту.

Відповідальність:

- готовий приступити вже

- завжди доводжу справу до кінця

- не беру предоплату

- завжди на зв'язку

Зв'язок:

Електронна адреса:  [email protected]

Telegram: yurii_dano

Skype: Юрій Даньо

Viber: +380973525210

Портфоліо:

https://www.weblancer.net/users/yurii_dano/

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