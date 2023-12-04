Сделать верстку

$50
HTML-версткаЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Сверстать макеты в чистую верстку.

Адаптивно.

Должно быть идеально на планшетах.

Но не должно рушится на моб и деск.

Работу в портфолио выкладывать нельзя

16 дней назад
guest_1696430368988
Украина
3 месяца в сервисе
Был
12 дней назад
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Выбранный исполнитель
Zhukov1995
27 летРоссия
год в сервисе
Был
2 дня назад
16 дней назад
$5
1 день
RUB
Работу не выполнил. Протянул день времени и пропал