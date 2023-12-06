Добавить для лендинга страничку благодарности, возникающее окошко с те

Добавить для лендинга страничку благодарности, возникающее окошко с тектом " Спасибо! В течении 30 минут с вами свяжется наш менеджер для у точнения условий заказа.Хорошего дня!"

И добавить 10 строчек текста в сам лендинг.

https://www.infinityestategroup.store/