Верстка сайта

HTML-версткаОткрыт10 заявок146 просмотров
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Нужно натянуть новый дизайн.

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1, 2 - скролл

3 - лого разъезжается, появляется форма для заполнения

Верстка сайта
17 дней назад
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ТОП-10
HTML-верстка
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21 час назад
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HTML-верстка
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