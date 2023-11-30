Исправить все ошибки на сайте (html).

Требуется создать пользовательский интерфейс проекта &Volume, используя Figma в качестве основы. Верстка должна быть выполнена на React, с адаптацией под различные мобильные устройства. Все оставшиеся вопросы, связанные с макетом, будут обсуждаться ...
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