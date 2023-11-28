Сверстать лендинг page. А также сервис (демо режим). Vue 2.

HTML-версткаОткрыт5 заявок68 просмотров
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Приветствую.

ЗАДАЧА. Есть задача сверстать веб-сайт (десктоп и мобильная версии).
ДЕТАЛИ. В этом сайте планируется сделать сервис, типа агрегатор, выдающий информацию исходя из значений, которые введет пользователь. Бека никакого нет, сейчас нужно сделать по сути "демо-режим", но сразу планируем использовать vue 2, соответственно нужен специалист с опытом вью 2.
МАТЕРИАЛЫ. Ссылку на фигма проект скину кандидатам, как и вс е необходимое для работы

ТРЕБОВАНИЯ. возможность созвониться по zoom или google meet для обсуждения, плюс возможно потребуется консультация по выбранному стеку. Опыт работы с vue2, laravel etc.. Опыт верстки не только простых лендингов, но и UI/UX проектов. В ответе пишите стоимость, сроки, а также указывайте ссылки на ваши работы.

Спасибо!

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