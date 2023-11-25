Необходимо скопировать сайт. Скрипт можно взять и у него.

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Необходимо скопировать сайт. Сайт связаный с криптой, поэтому прошу писать только тех, кто занимается этим. Цена договорная(от 100$). Срок выполнения - любой.

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