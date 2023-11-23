Сверстать каталог

HTML-версткаОткрыт10 заявок153 просмотра
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Нужен специалист, кто сможет сверстать каталог для клиентов.
Организация: Строительная компания, занимается проектированием частных домов и строительством.
Нужно создать макет каталогов домов в электронной версии.
Сайт компании прикреплю в данном сообщение.
Напишите пожалуйста сколько займет работа по времени и по стоимости данная работа.
Сайт компании
https://rous-stroy.ru/

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