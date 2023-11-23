Необходимо ввести небольшие правки в верстке сайта, добавить код счетчика РСЯ, всего в общем 3 блока.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, кто сможет сверстать каталог для клиентов.
Организация: Строительная компания, занимается проектированием частных домов и строительством.
Нужно создать макет каталогов домов в электронной версии.
Сайт компании прикреплю в данном сообщение.
Напишите пожалуйста сколько займет работа по времени и по стоимости данная работа.
Сайт компании
https://rous-stroy.ru/
- Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт24 дня назад
Необходимо ввести небольшие правки в верстке сайта, добавить код счетчика РСЯ, всего в общем 3 блока.Открытмесяц назад
Необходимо реализовать доработки фронта сайта, реализованного с использованием vue.js Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле)HTML-верстка13 заявокОткрытмесяц назад
Сверстать главную и одну служебную страницу сайта. Все подробности в ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1y5JDhaU5_9KAAGrMtBBbyyDUoQwytzF1b_yZf81pgG4/editHTML-верстка20 заявокОткрытмесяц назад
- $5
Пациент - playhouse.by сделан на elementor в мобильной версии слишком большое пустое пространство справа, надо убратьHTML-верстка9 заявокЗакрытмесяц назад
https://drive.google.com/open?id=1lkwkpTyFDa4WLzuIESP0DUub55UO14j1&usp=drive_fs что поменялось 1. форма на всех страницах стала иметь границы по краям (уменьшилась черная плашка) http://puu.sh/JV22v/e07bee0e0d.jpg 2. http://puu.sh/JV22D/b2bb4468d9.jpg - изменился фильтр (на адаптивах кнопки Списком/Картой должны быть с иконками, как ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт25 дней назад
Необходимо довести до ума верстку сайта. В текущем состоянии есть все страницы, перечисленные ниже: Главная страница 3 кейса 4 решения Все исходники по дизайну лежат в Figma, предоставим как ...HTML-верстка13 заявокОткрытмесяц назад
Требуется сверстать сайт на ЦМС ДжумлаОткрытмесяц назад
- $30
Решить проблему с редиректом На Фейсбук в браузере Хром, происходит редирект с страницы m.facebook.com (мобильной версии) на fаcebook.com Есть парсер на Хром Драйвер, работает только в мобильной версии, поэтому нужно решить возникшую проблему. ...Закрыт4 часа назад
У меня есть дизайн-макет сайта в Figma. Требуется разработать версию с использованием чистого HTML, CSS и JS, а также добавить несколько слайдеров на страницу. Желательно, чтобы код был чистым, без использования внешних фреймворков. Макет Figma ...HTML-верстка1 исполнительЗавершенмесяц назад