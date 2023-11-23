Доработка верстки сайта на основе дизайн-макета

Необходимо довести до ума верстку сайта. В текущем состоянии есть все страницы, перечисленные ниже:

Главная страница

3 кейса

4 решения

Все исходники по дизайну лежат в Figma, предоставим как дизайн десктопной, так и мобильной версии. Исходники на текущую версию сайта пришлю.

Организационно один из двух путей:

Оформление по договору с ООО РФ

Работа по постоплате (сделали-показали-получили согласованную сумму-передали материалы)

В приложении просьба указать ссылки на работы, далее отправлю ссылки на макет и исхи. После чего будем ждать с вашей стороны оценку сроков и бюджетов.

P.S. Все дополнительные нужные вводные предоставлю по запросу.