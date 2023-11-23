Доработка верстки сайта на основе дизайн-макета

HTML-версткаОткрыт13 заявок103 просмотра
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Необходимо довести до ума верстку сайта. В текущем состоянии есть все страницы, перечисленные ниже:

  • Главная страница

  • 3 кейса

  • 4 решения

Все исходники по дизайну лежат в Figma, предоставим как дизайн десктопной, так и мобильной версии. Исходники на текущую версию сайта пришлю.

Организационно один из двух путей:

  • Оформление по договору с ООО РФ

  • Работа по постоплате (сделали-показали-получили согласованную сумму-передали материалы)

В приложении просьба указать ссылки на работы, далее отправлю ссылки на макет и исхи. После чего будем ждать с вашей стороны оценку сроков и бюджетов.

P.S. Все дополнительные нужные вводные предоставлю по запросу.

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