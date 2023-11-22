Правки css , html чистый

Нужно сверстать новую страницу моб/десктоп на основании макета. Задание по ссылке https://arkess.notion.site/5fffc5c8f3354bc9acffe4d23a90dd46#dfd2f2de5e4b4d8a9a8a8ddc3e1882d2 Прочтите раздел "Ознакомление с материалами". Дайте предварительную оценку: - сколько часов займет реализация этапа 1; - срок ...
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Нужно поправить изображение , сдвинулись текста , сломались шрифты , нужно добавить блок подробности в лс
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