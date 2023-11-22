Правки css , html чистый

Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы. Сегодня нужно ряд первых ...