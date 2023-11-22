Правки css , html чистый

HTML-версткаЗавершен15 заявок62 просмотра
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Нужно поправить изображение , сдвинулись текста , сломались шрифты , нужно добавить блок подробности в лс

HTMLCSS
месяц назад
Muctep69
Алексей 
19 летБеларусь
год в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
makdinoven
23 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$15
2 дня
RUBWMZ
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