Вёрстка на Angular 16+

Требования к проекту:

Стек технологий - Angular

Верстка должна соответствовать макетам (не pixel perfect)

Адаптивность – корректное отображения сайта на любом устройстве согласно макету.

Кроссбраузерность – поддержка всех популярных браузеров

Валидность – соответствие html-кода сайта утвержденным критериям http://validator.w3.org/

Скорость работы - скорость загрузки html-кода, JS, изображений и прочего кода, который используется в верстке должен быть по стандартам https://pagespeed.web.dev/

Минификация кода - Перед сдачей должен иметь версию минифицированного кода css/js.

Оптимизация изображений - Все изображения должны быть оптимизированы.

Требование к анимации:

Пользователь заходя на сайт должен первым увидеть первый блок и стрелку вниз. При клике по блоку или стрелку, должен происходить плавный скролл ко следующему блоку.

После перехода на второй блок элементы должны плавно появляться с разных сторон и собраться общая структура блока. Также при скролле по последующим блокам также чтобы элементы плавно

появлялись.

Хотелось бы увидеть еще предложений от Вас!

Макеты:

https://www.figma.com/file/mPg0vOHLyjiJ0AzPOVFL4H/Untitled-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=rvhRmmbiyFSHIn52-0

Если прочитали до конца, в своем заявке напишите слово Хризантема.