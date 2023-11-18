Вёрстка на Angular 16+

Верстка одного блоку із Фігма
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Требования к проекту:
Стек технологий - Angular
Верстка должна соответствовать макетам (не pixel perfect)
Адаптивность – корректное отображения сайта на любом устройстве согласно макету.
Кроссбраузерность – поддержка всех популярных браузеров
Валидность – соответствие html-кода сайта утвержденным критериям http://validator.w3.org/
Скорость работы - скорость загрузки html-кода, JS, изображений и прочего кода, который используется в верстке должен быть по стандартам https://pagespeed.web.dev/
Минификация кода - Перед сдачей должен иметь версию минифицированного кода css/js.
Оптимизация изображений - Все изображения должны быть оптимизированы.
Требование к анимации:
Пользователь заходя на сайт должен первым увидеть первый блок и стрелку вниз. При клике по блоку или стрелку, должен происходить плавный скролл ко следующему блоку.
После перехода на второй блок элементы должны плавно появляться с разных сторон и собраться общая структура блока. Также при скролле по последующим блокам также чтобы элементы плавно
появлялись.
Хотелось бы увидеть еще предложений от Вас!
Макеты:
https://www.figma.com/file/mPg0vOHLyjiJ0AzPOVFL4H/Untitled-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=rvhRmmbiyFSHIn52-0
Если прочитали до конца, в своем заявке напишите слово Хризантема.
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