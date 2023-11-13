Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим Сроки выполнения 3-4 дня. Бюджет 150$, оплата по факту готовности задачи Оставляйте телеграмм ...
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Верстка одного блоку із Фігма
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