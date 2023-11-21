Есть работа - нужно скопировать верстку ЛК американского сайта + дораб

Сайт https://www.workable.com/post-jobs-for-free

Мы хотим скопировать личный кабинет и перевести его. Картинки и текст можем же после верстки поменять уже в коде?

По верстке очень много задач, но в штате верстальщика нет, заказываем то у одних - то у других. Если есть желание работать по почасовке:

1. Готовим ТЗ, вы пишите примерное количество часов и стоимость часа

2. Когда готово ТЗ, смотрим сколько часов ушло и оплачиваем

В таком формате если с качеством все ОК будет и получится работать - могу давать очень много задач по верстке

Сейчас вот эти страницы сделать нужно, если по часам, то проще будет делать по странице и оплачивать по странице работу сразу

https://drive.google.com/file/d/1HqNg8rnmZ4hinLIzjgOPbiNKOO1_ycL8/view?usp=sharing