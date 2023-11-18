Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа

$180
HTML-версткаЗакрыт1 заявка47 просмотров
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Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом

Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы. Сегодня нужно ряд первых страниц.

Сроки выполнения 2-3 дня. Бюджет 180$, оплата по факту готовности задачи

Оставляйте телеграмм для связи

месяц назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
roma_nbz
Роман 
27 летСербия
5 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
$180
30 дней
USDT
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