Верстка сайта на Джумле

Нужно сверстать новую страницу моб/десктоп на основании макета. Задание по ссылке https://arkess.notion.site/5fffc5c8f3354bc9acffe4d23a90dd46#dfd2f2de5e4b4d8a9a8a8ddc3e1882d2 Прочтите раздел "Ознакомление с материалами". Дайте предварительную оценку: - сколько часов займет реализация этапа 1; - срок ...
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Требуется сверстать сайт на ЦМС Джумла
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