Зверстати сайт по макету

$80
HTML-версткаЗакрыт12 заявок210 просмотров
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Макет:
https://www.figma.com/file/DzPWcuiCNf4VolaP38j54m/Untitled?type=design&mode=design&t=JlgFadNhCK02vWYt-0
Потрібно зверстати сайт по ньому. Треба використовувати блоки такого ж класу, як і на сайті (скину потім посилання), якщо ці блоки вже присутні на ньому. Чітких сроків нема

25 дней назад
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
web-go
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
25 дней назад
$80
7 дней
UAH
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