Зверстати сайт по макету

Решить проблему с редиректом На Фейсбук в браузере Хром, происходит редирект с страницы m.facebook.com (мобильной версии) на fаcebook.com Есть парсер на Хром Драйвер, работает только в мобильной версии, поэтому нужно решить возникшую проблему. ...