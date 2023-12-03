Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен10 заявок64 просмотра
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Добрый вечер! Нужно сверстать все по макету:

  1. Главная + адаптив.

  2. Карточку товара (резиновая версия)

  3. Страницу категории (резиновая версия)

  4. Страницу корзины (резиновая версия)

https://www.figma.com/file/Sl0qH9mhYzDYZpxeDyXCED?node-id=0:1&locale=en&type=design

Верстка сайта
24 дня назад
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Grave-Digger
Ариф 
25 летАзербайджан
2 года в сервисе
Был
8 часов назад
24 дня назад
$60
3 дня
RUB
Хороший специалист, все в сроки. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик, однозначно рекомендую!
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