Сделать верстку лендинга

https://drive.google.com/open?id=1lkwkpTyFDa4WLzuIESP0DUub55UO14j1&usp=drive_fs что поменялось 1. форма на всех страницах стала иметь границы по краям (уменьшилась черная плашка) http://puu.sh/JV22v/e07bee0e0d.jpg 2. http://puu.sh/JV22D/b2bb4468d9.jpg - изменился фильтр (на адаптивах кнопки Списком/Картой должны быть с иконками, как ...