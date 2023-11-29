Сделать верстку лендинга

$70
HTML-версткаЗавершен1 заявка1 просмотр
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Необходима вёрстка лендинга Новогодние туры по Сибири

25 дней назад
terranova16
Галина 
62 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
23 дня назад
Выбранный исполнитель
webtramp
Антон 
35 летПольша
год в сервисе
Был
22 дня назад
25 дней назад
$70
2 дня
UAHUSDT
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все прошло гладко, спасибо за заказ.
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