Нужна верстка по дизайну

HTML-версткаОткрыт12 заявок106 просмотров
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Нужна верстка по дизайну, SEO-friendly (семантическая верстка, SSR, адаптивность в соответствии с дизайном), функционалом локализации (мультиязычность). Желательно использовать next.js (app directory), но другие варианты тоже обсуждаемыми. Для желаемого варианта есть база (boilerplate), на которую можно опираться (с готовым app directory next.js и локализацией).

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