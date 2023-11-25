Необходимо скопировать сайт. Сайт связаный с криптой, поэтому прошу писать только тех, кто занимается этим. Цена договорная(от 100$). Срок выполнения - любой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка по дизайну, SEO-friendly (семантическая верстка, SSR, адаптивность в соответствии с дизайном), функционалом локализации (мультиязычность). Желательно использовать next.js (app directory), но другие варианты тоже обсуждаемыми. Для желаемого варианта есть база (boilerplate), на которую можно опираться (с готовым app directory next.js и локализацией).
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