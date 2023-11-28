Верстка сайта на Tailwind

$250
HTML-версткаОткрыт11 заявок85 просмотров
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Адаптивная верстка (в дизайне будут добавлены адаптивы)

Макет собран таким образом, чтоб заверстать нужно было 2 основные страницы, а остальные собрать на их блоках. В фигме показаны где какие блоки переиспользуются.

Окружение: NodeJS18, SailsJS

Стек разработки: EJS, Tailwind

Ссылка на макет: https://www.figma.com/file/8Tt64CAbYDfyp7JoCfI32M/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=uspska375NibkEtL-0

Есть подробно расписанное ТЗ, отправлю по запросу.

Сроки можем обсудить.

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