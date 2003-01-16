Зверстати сайт по макету

Добрый вечер! Нужно сверстать все по макету: Главная + адаптив. Карточку товара (резиновая версия) Страницу категории (резиновая версия) Страницу корзины (резиновая версия) https://www.figma.com/file/Sl0qH9mhYzDYZpxeDyXCED?node-id=0:1&locale=en&type=design
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Копія попереднього завдання. Узгодились ще + на бутстрапі
Макет:
https://www.figma.com/file/DzPWcuiCNf4VolaP38j54m/Untitled?type=design&mode=design&t=JlgFadNhCK02vWYt-0
Потрібно зверстати сайт по ньому. Треба використовувати блоки такого ж класу, як і на сайті (скину потім посилання), якщо ці блоки вже присутні на ньому. Чітких сроків нема
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