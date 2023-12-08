Веб-разработчик, создающий современные и отзывчивые сайты
Привет! Я Дери специализируюсь на создании стильных и функциональных веб-интерфейсов. Мой стек технологий включает HTML5, CSS3, JavaScript, Vue.js 3, Pinia, а также я опытен в использовании Tailwind CSS и Vuetify. Готов воплотить ваши идеи в жизнь и создать приложения, которые будут радовать ваших пользователей.
Что я делаю:
Разрабатываю современные и отзывчивые интерфейсы.
Управляю состоянием приложений с использованием Vue.js и Pinia.
Использую Tailwind CSS для быстрой и стильной стилизации.
Имею опыт работы с Vuetify для создания красивых и удобных пользовательских элементов.