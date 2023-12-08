dery_jon

Дери dery_jon

 
21 годУзбекистан/Ташкент
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
25 дней назад
Веб-разработчик, создающий современные и отзывчивые сайты

Привет! Я Дери специализируюсь на создании стильных и функциональных веб-интерфейсов. Мой стек технологий включает HTML5, CSS3, JavaScript, Vue.js 3, Pinia, а также я опытен в использовании Tailwind CSS и Vuetify. Готов воплотить ваши идеи в жизнь и создать приложения, которые будут радовать ваших пользователей.

Что я делаю:

  • Разрабатываю современные и отзывчивые интерфейсы.

  • Управляю состоянием приложений с использованием Vue.js и Pinia.

  • Использую Tailwind CSS для быстрой и стильной стилизации.

  • Имею опыт работы с Vuetify для создания красивых и удобных пользовательских элементов.

JavascriptCSSVue.js