HTML- верстка товарных сайтов

$500
HTML-версткаОткрыт27 заявок252 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание шаблонов и дальнейшее создание товарных страниц по шаблону. Наполнение разными текстами и картинками, доработка и внесение изменений в код, создание связи с Кейтаро для дальнейшего залива рекламы.

Товарные страницы простые и создаются быстро

Оплата за создание шаблона 15$

Оплата за заполн. страницы по шаблону 10$

Необходимое количество заполненных страниц в день - 10/15шт

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