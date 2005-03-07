Добавить 5 карточек продукции в каталог на Joomla 1.6.4

Наполнение сайтовОткрыт5 заявок32 просмотра
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Сайт с каталогом на Джумле 1.6.4 https://skrinshoter.ru/sN3DVem7kvc?a

Нужно создать новую категорию товаров и добавить туда 5 товаров. Описание брать из pdf-файла и сайта-поставщика, картинки с сайта-поставщика (там по 1 картинке у товара). Пример описания в pdf-файле https://skrinshoter.ru/sN3Etxwp2Ag?a

Рассматриваю только тех, кто с Джумлой на "ты".

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