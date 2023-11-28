Доработать уникальный сайт по игровым дуэлям

Добрый день, разработчики! Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается. Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов. ...
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Node JS, React
Суть сайта: Проведение дуэлей в играх. Человек заходит, пополняет баланс, создает дуэль, подключается второй человек, включается таймер, оба идут в игру и играют 1:1. После победы один из игроков нажимает, победил он или проиграл. В случае, если оба нажали кнопку победы, то открывается спор. За победу людям выдают приз в виде нашей вымышленной валюты, которую можно вывести на игровой баланс. Вывод не доделан, но рассчитывайте на то, что скорее всего вам нужно будет заново его написать. (Больше подробностей давайте в лс)
Фигма, для большего понимания системы: https://www.figma.com/file/E7jT6O4VnfrDazIRRQlTBg/So2duel?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=BUGdRLDN8b6Nqwr2-0
Дизайн готов, все готово. От вас требуется доработать вывод, подправить систему самих дуэлей, сделать авторизацию через вк и тг, ну и сделать разовые бонусы за подписку с маленькой наградой. Предлагайте свою цену и указывайте срок выполнения. Договоримся так, как будет удобно и вам, и нам. Все мы люди, поэтому предлагайте срок с преувеличением, ведь неизвестно, что может случиться :>
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