Сайт на WordPress

Сайт - агрегатор информации о продуктах и производителях

Сайт имеет как общую информацию о продуктах, так и подробную информацию о каждом производителе и каждом продукте.

Цель сайта - собрать в одном месте информацию о производителях и о продуктах выпускаемых этими производителями, отзывы о продуктах и предложения продажи продуктов от разных продавцов.

Подробное ТЗ вышлю при заинтересованности