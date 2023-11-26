Сайт на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок105 просмотров
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Сайт - агрегатор информации о продуктах и производителях

Сайт имеет как общую информацию о продуктах, так и подробную информацию о каждом производителе и каждом продукте.

Цель сайта - собрать в одном месте информацию о производителях и о продуктах выпускаемых этими производителями, отзывы о продуктах и предложения продажи продуктов от разных продавцов.

Подробное ТЗ вышлю при заинтересованности

WordPressСайт на WordPress
25 дней назад
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
25 дней назад
$1200
30 дней
USDT
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