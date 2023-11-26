Сайт на WordPress

Программист пытался обновить сайт, но очень долго не приходят обновления. Пробовали 4 раза пушить, ничего не получается. Нужно помочь решить эту проблему. Другие рекомендуют настроить GitHub Actions. Ищем человека, который сможет помочь. Будьте со стальными ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - агрегатор информации о продуктах и производителях
Сайт имеет как общую информацию о продуктах, так и подробную информацию о каждом производителе и каждом продукте.
Цель сайта - собрать в одном месте информацию о производителях и о продуктах выпускаемых этими производителями, отзывы о продуктах и предложения продажи продуктов от разных продавцов.
Подробное ТЗ вышлю при заинтересованности
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