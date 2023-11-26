Laravel разработчик

ТЗ прикрепил, сайт написан не идеально, это скрипт

В него добавляем изменения в попап, при нажатии кнопки в шапке сайта открывается окно. Работа в основном в нем.

По визуалу не много поменять. Так же в ТЗ прописано. Пишите только с опытом.