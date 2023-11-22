Плагин для парсинга и заполнения атрибутов товарам Woocommerce

Здравствуйте!

Задача: Есть сайт на Wordpress с каталогом товаров Woocommerce. Нужно разработать плагин для парсинга характеристик с сайта e-katalog.kz и добавления их к товару в виде атрибутов. Полное ТЗ описано тут

https://www.evernote.com/shard/s127/sh/ca5881e6-9fe5-92c7-455c-fe22a7f9381b/l8DXPW3Anp7wXd5apNhBM8cGC-DL6uKUvof334C8aIwRuzarjDfUWkGC0g



Нужен пунктуальный и ответственный профессионал который легко и качественно выполнит эту задачу.

В заявке пожалуйста укажите стоимость и сроки, и возможно другую полезную информацию.

Благодарю за внимание!