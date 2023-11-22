Плагин для парсинга и заполнения атрибутов товарам Woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки78 просмотров
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Здравствуйте!

Задача: Есть сайт на Wordpress с каталогом товаров Woocommerce. Нужно разработать плагин для парсинга характеристик с сайта e-katalog.kz и добавления их к товару в виде атрибутов. Полное ТЗ описано тут
https://www.evernote.com/shard/s127/sh/ca5881e6-9fe5-92c7-455c-fe22a7f9381b/l8DXPW3Anp7wXd5apNhBM8cGC-DL6uKUvof334C8aIwRuzarjDfUWkGC0g

Нужен пунктуальный и ответственный профессионал который легко и качественно выполнит эту задачу.

В заявке пожалуйста укажите стоимость и сроки, и возможно другую полезную информацию.

Благодарю за внимание!

WooCommerce
месяц назад
artemspb66
Артем 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Samurai0504
Павел 
22 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
24 дня назад
$50
3 дня
RUB