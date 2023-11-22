Перенос сайта на WordPress

$10
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки12 просмотров
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Привет, нужен срочно человек, который поможет с переносом сайта на вордпресс с меной домена.

все перенес, базу и файлы, перепрописал пути, но везде 404 ошибка. Нужно подсказать ошибку

WordPress
месяц назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
19 дней назад