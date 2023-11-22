Сделать сайт на битриксе по шаблону

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок79 просмотров
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Есть готовая статичная верстка (см. вложение). Необходимо сделать шаблон на Битрикс Малый бизнес на основе этой верстки.

В заявке указывайте цену и срок.

месяц назад
Yuriy_Sh
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад