Решения для сборных грузоперевозок

На странице результатов поиска не выводится весь товар. Выводится 12 позиций и нет пагинации. Надо сделать чтобы была пагинация и выводились все товары.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем готовое решение (с последующей доработкой) или ядро для сборных грузоперевозок из Китая, Европы, США. Система должна включать личный кабинет клиента, CRM, прием – отгрузку, трекинг, модуль оплаты заказов. Если у кого есть опыт – рады обсудить.
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