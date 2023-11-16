Решения для сборных грузоперевозок

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем готовое решение (с последующей доработкой) или ядро для сборных грузоперевозок из Китая, Европы, США. Система должна включать личный кабинет клиента, CRM, прием – отгрузку, трекинг, модуль оплаты заказов. Если у кого есть опыт – рады обсудить.
месяц назад
guest_1700472457065
Грузия
месяц в сервисе
Был
22 дня назад