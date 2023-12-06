Интеграция WordPress и 1С

После синхронизации с 1с не выводятся товары на сайте (Платформа WP) из админки. На тестовом сайте все выводилось, после переноса на основной сайт, в админке все товары есть, на сайте не отображаются. Нужен специалист по интеграции WordPress плагин WooCommerce ? 1С