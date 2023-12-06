Интеграция WordPress и 1С

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки54 просмотра
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После синхронизации с 1с не выводятся товары на сайте (Платформа WP) из админки. На тестовом сайте все выводилось, после переноса на основной сайт, в админке все товары есть, на сайте не отображаются. Нужен специалист по интеграции WordPress плагин WooCommerce ? 1С

WordPressWooCommerce
2 месяца назад
GranStudio
Ольга 
51 годИзраиль
9 лет в сервисе
Была
15 дней назад
Выбранный исполнитель
Samurai0504
Павел 
22 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
15 дней назад
3 отзыва(-1)
2 месяца назад
$20
10 дней
RUB
Павел справился с задачей, все оказалось немного сложнее, чем предполагалось изначально, но он разобрался. Будем сотрудничать дальше.
Очень хороший и понимающий заказчик! Четкое ТЗ и интересная задача, с удовольствием поработал бы еще раз!