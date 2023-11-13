Оптимизировать custom plugin

Приветствую друзья. Требуется опытный Full stack Разработчик , чтобы внести правки в проект. Скрипт самописный на чистом PHP. JS - фронтенд, PHP - бекенд. Требуется внести несколько правок в проект. Более детально при выборе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте под Wordpress + Learndash необходимо оптимизировать кастомную доработку (2 отчёта), которые работают как плагин. Они работают хорошо, но сейчас у нас добавилось данных и они грузяться очень долго, поэтому необходимо их ускорить - уменьшить количество запросов к БД, перенести фильтрацию на сторону сервера (ajax) или попробовать кэширование.
Подробности с доступами вышлю в л.с.
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