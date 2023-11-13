Оптимизировать custom plugin

На сайте под Wordpress + Learndash необходимо оптимизировать кастомную доработку (2 отчёта), которые работают как плагин. Они работают хорошо, но сейчас у нас добавилось данных и они грузяться очень долго, поэтому необходимо их ускорить - уменьшить количество запросов к БД, перенести фильтрацию на сторону сервера (ajax) или попробовать кэширование.

Подробности с доступами вышлю в л.с.