Оптимизировать custom plugin

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка131 просмотр
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На сайте под Wordpress + Learndash необходимо оптимизировать кастомную доработку (2 отчёта), которые работают как плагин. Они работают хорошо, но сейчас у нас добавилось данных и они грузяться очень долго, поэтому необходимо их ускорить - уменьшить количество запросов к БД, перенести фильтрацию на сторону сервера (ajax) или попробовать кэширование.

Подробности с доступами вышлю в л.с.

месяц назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад