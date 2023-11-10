Добавить функцию предпросмотра видео в рабочем скрипте и чтоб работало

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Скрипт рабочий( https://playtubescript.com/),нужно добавить функцию предпросмотра видео

на фото показан пример,как должно выглядеть

пишите только те,кто понимают в этом

месяц назад
alinaaaaae323
51 годЧерногория
2 месяца в сервисе
Была
23 дня назад
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