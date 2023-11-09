Собрать сайт в конструкторе

Добрый день перестали работать формы на сайте форма обратной консультации и другие сайт вот такой сайт на html + css
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый. Нужно 3 сайта собрать в Тильде
https://rassulova.kz/
https://select-car.kz/
https://cleanlady.kz/
Весь дизайн 3 проектов есть в фигме
- Похожие заказы
- $3Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Есть готовый сайт, но не получается его запустить(ошибка на скриншоте)Завершенмесяц назад
Потрібна україномовна версія сайту https://uk.tgstat.com/ На титульній сторінці має бути список каналів з найбільшими показниками (приріст підписників, переглядів, тощо) Має бути пошук каналів, як це зроблено на сервісі, так само, можливість ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 дней назад
Нужен бот 'клиент-сервис', который будет принимать претензии от покупателей, генерировать заранее подготовленный ответ и оповещать администратора об этих претензиях. примеры: @shwedar_bot @Rabby_Service_Bot более подробное ТЗ скину в лсЗакрытмесяц назад
Сделать несколько лаб.работ по дисциплине "Інформаційні технології електронного бізнесу"Завершенмесяц назад
- $50
Мы разрабатываем интерфейс статистики IP-АТС Asterisk - https://fetg.uz/ Подробно с интерфейсом можно ознакомиться этим ссылкам: 1 , 2 Наше ПО написано на PHP + JS, используется паттерн MVC (самописный фреймворк). ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Нужно сделать телеграм бота, который будет менять информацию на картинке (информацию я даю сам). Пример покажу при личной перепискеЗавершенмесяц назад
Нужно сделать кнопки пуск и пауза на сайте микро заданий. Если нажали на паузу, то взятые в работу задания не должны останавливаться, и исполнители их могут доделать с теми условиями и ценой, с какими ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад