Собрать сайт в конструкторе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки72 просмотра
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День добрый. Нужно 3 сайта собрать в Тильде

https://rassulova.kz/
https://select-car.kz/
https://cleanlady.kz/

Весь дизайн 3 проектов есть в фигме

месяц назад
narchenko_ast
Анатолий 
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад