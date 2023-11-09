Telegram бот

Нужно сделать кнопки пуск и пауза на сайте микро заданий. Если нажали на паузу, то взятые в работу задания не должны останавливаться, и исполнители их могут доделать с теми условиями и ценой, с какими ...
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Нужно сделать телеграм бота, который будет менять информацию на картинке (информацию я даю сам). Пример покажу при личной переписке
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