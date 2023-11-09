Telegram бот

Веб-программированиеЗавершен8 заявок35 просмотров
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Нужно сделать телеграм бота, который будет менять информацию на картинке (информацию я даю сам). Пример покажу при личной переписке

месяц назад
MaxlIm
Максим 
28 летГермания
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
eloh1m
19 летКазахстан
год в сервисе
Был
7 дней назад
месяц назад
$5
1 день
Сделал все быстро и без единых вопросов, рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Рекомендую.