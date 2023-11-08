Найти утечку памяти на Nuxt 3

Потрібно, щоб данні з форм на сайті відправлялися в телеграмм группу. Вставити гугл карту з чіткою адресую по розмірам блоку Посилання на сайт - https://antriebtech.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужен спец для консультации, скорее всего даже для некого ревью, чтобы найти утечку памяти в проекте на Nuxt 3.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
Мир Вам! Приветствую. Нужно создать бота в телеграмме который будет отправлять сообщение с поздравлением. Дата, имя, номер или название аккаунта нужно брать из google календаря.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1
Нужен с нуля сайт для дизайнера интерьеров Цена договорнаяВеб-программирование22 заявкиЗакрыт15 дней назад
Нужно создать парсер для отслеживания и бронирования мест на визу во францию. Действия -вход на сайт -логин и пароль -обход капчи -выбор города -тип подтип визы -ввод паспортных ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 дней назад
Добрый день! Требуется профи в inSales. Разработка с нуля, поддержание, доработки, программинг, наполнение магазинов на inSales и т.п. В текущем режиме 3 сайта. работать по задачам проект-менеджера. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 дней назад
- $110
По макету в фигме сделать файт на html и сss. Сайт информативный, возможно сделать одну отправку формы, и помочь с алгоритмом побора культур (все объясню). Сайт очень маленький 4 страницы. Было бы хорошо созвониться ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 дней назад
Опишу здесь кратко, что нам требуется по проекту: 1. Используя Фреймворк для интернет-магазина - сверстать мобильную версия, где будет каталог товаров (с фильтрацией и сортировкой) 2. Должна быть админка, куда можно добавлять товар, описание ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 дней назад
- $15
!! Сделать несколько лаб.работ по дисциплине "Інформаційні технології електронного бізнесу" !!Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Описав 2 завдання. Оцініть бюджет та терміни по кожному. Дякую.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад