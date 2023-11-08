Бот на отслеживание и запись на визу во францию

Добрый день! Требуется профи в inSales. Разработка с нуля, поддержание, доработки, программинг, наполнение магазинов на inSales и т.п. В текущем режиме 3 сайта. работать по задачам проект-менеджера. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать парсер для отслеживания и бронирования мест на визу во францию.
Действия
-вход на сайт
-логин и пароль
-обход капчи
-выбор города
-тип подтип визы
-ввод паспортных даных
-отказ от страховки
-оплата
-уведомление о записи
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