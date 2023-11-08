Бот на отслеживание и запись на визу во францию

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок140 просмотров
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Нужно создать парсер для отслеживания и бронирования мест на визу во францию.

Действия

-вход на сайт

-логин и пароль

-обход капчи

-выбор города

-тип подтип визы

-ввод паспортных даных

-отказ от страховки

-оплата

-уведомление о записи

месяц назад
guest_1699441125203
Россия
месяц в сервисе
Была
22 дня назад
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