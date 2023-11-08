Дипломна робота

$110
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок128 просмотров
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По макету в фигме сделать файт на html и сss. Сайт информативный, возможно сделать одну отправку формы, и помочь с алгоритмом побора культур (все объясню). Сайт очень маленький 4 страницы. Было бы хорошо созвониться обговорить моменты.

месяц назад
guest_1699437254637
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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