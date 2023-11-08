Дипломна робота

Опишу здесь кратко, что нам требуется по проекту: 1. Используя Фреймворк для интернет-магазина - сверстать мобильную версия, где будет каталог товаров (с фильтрацией и сортировкой) 2. Должна быть админка, куда можно добавлять товар, описание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По макету в фигме сделать файт на html и сss. Сайт информативный, возможно сделать одну отправку формы, и помочь с алгоритмом побора культур (все объясню). Сайт очень маленький 4 страницы. Было бы хорошо созвониться обговорить моменты.
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