Создание сайта, лендинг страницы, чат бот

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки70 просмотров
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Сделать несколько лаб.работ по дисциплине "Інформаційні технології електронного бізнесу"

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месяц назад
modetilted
Антон 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
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