Решить проблемы с импортом через feeds, Drupal10

При импорте падает, memory_limit без ограничений -1, озы 5гб. но все равно падает через время: PHP Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 2096608 bytes) in /public_html/vendor/guzzlehttp/psr7/src/Stream.php on line 257

[warning] Drush command terminated abnormally.