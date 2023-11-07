Решить проблемы с импортом через feeds, Drupal10

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Решить проблемы с импортом через feeds, Drupal10

При импорте падает, memory_limit без ограничений -1, озы 5гб. но все равно падает через время: PHP Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate 2096608 bytes) in /public_html/vendor/guzzlehttp/psr7/src/Stream.php on line 257

[warning] Drush command terminated abnormally.

Drupal
2 месяца назад
venjihook
Евгений 
38 летАрмения
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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