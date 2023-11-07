Доработать кабинет на VueJs, GraphQL, Jest

$500
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок30 просмотров
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Нужно доделать личный кабинет на VueJs. желателен опыт работы с GraphQL тк API на нем, также желатен опыт покрытия кода Jest тестами. макет фигмы скину в лс. из функционала примерно: чат на сокетах, публикация постов, добавление товаров. для начала нужно ознакомиться с текущим готовым функционалом

2 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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